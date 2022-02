Caen. Jean-Paul Karatchentzeff, médecin et chef d'entreprise 

"J'avais besoin de challenge et de nouveauté", sourit Jean-Paul Karatchentzeff, président de l'association SOS Médecins à Caen. Vous l'avez peut-être croisé lors d'une consultation médicale. Ce docteur parcourt le département, sac à dos sur l'épaule, pour soigner les patients. Une vocation qu'il a découverte au lycée. "J'étais secouriste bénévole. Ça m'intéressait, mais c'était trop limité par rapport à ce que je voulais faire", raconte-t-il. Bac en poche, le jeune praticien, originaire de la banlieue parisienne, débute alors des études de médecine dans la capitale. "Je me suis rapidement spécialisé dans la médecine d'urgence", détaille le médecin. Après un an de remplacements, Jean-Paul Karatchentzeff s'installe à Caen et rejoint l'association SOS Médecins, en 2005.

À la découverte de l'entreprenariat

"Après dix ans d'activité, je trouvais qu'il me manquait quelque chose de concret", confie-t-il. Déjà associé et propriétaire du magasin Softair sensation à Carpiquet, ce passionné participe en 2015 avec un ami aux championnats de France de lancer de couteaux et de haches à Ouistreham. "On a rencontré l'association Lames Normandes. On a découvert le concept et on a tout de suite adhéré", s'amuse le médecin. Jusqu'alors, seules une dizaine de salles de lancers de couteaux et de haches existaient dans le monde, notamment aux États-Unis, Canada ou encore en Tchécoslovaquie. "Nous sommes les premiers en France", ajoute-t-il fièrement. Après cette rencontre, Jean-Paul Karatchentzeff dort peu. "Je travaillais le matin chez SOS Medecins et ensuite, je me formais sur Internet à l'entreprenariat. Le soir, je retournais faire des consultations", se souvient le docteur. Il suit même une formation création d'entreprise à la Chambre de commerce et d'industrie de Caen Normandie. Une vie à 100 à l'heure qui permet au Vahalla, premier bar de lancers de haches et de couteaux en France de voir le jour en 2017 à Ouistreham, puis désormais à Bretteville-sur-Odon. "Je n'ai plus le temps de m'en charger aujourd'hui. Mon associé continue de le développer", détaille-t-il. Avec la crise sanitaire, Jean-Paul Karatchentzeff s'est vu obligé de se recentrer sur son activité principale : la médecine. Mais malgré tout, pas question de ne pas se laisser tenter par un nouveau challenge. "J'ai pris le poste de président de SOS Médecins en 2020. Je suis un peu comme un chef d'entreprise", sourit-il. Ce passionné de travail reste toutefois ouvert à de nouvelles aventures et projets d'entreprises. "À un moment, j'aurais certainement envie de refaire quelque chose…", conclut le praticien.