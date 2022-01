Les talibans ont tué plus de 100 ex-membres du gouvernement ou de la sécurité, rapporte l'ONU

France-Monde. Les talibans et leurs alliés sont accusés d'avoir tué plus d'une centaine d'anciens membres de la sphère gouvernementale et des forces de sécurité afghanes ainsi que d'Afghans ayant travaillé avec les troupes étrangères, selon un nouveau rapport de l'ONU rejeté par les fondamentalistes islamistes.