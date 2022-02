Patinage. La French Cup fait son grand retour à Rouen dans un format inédit

Annulés en 2021 pour cause de crise sanitaire, les internationaux de France de patinage artistique synchronisé, plus connus sous le nom de French Cup, font leur grand retour à Rouen vendredi 4 et samedi 5 février, dans le très bel écrin de la patinoire Nathalie Péchalat, sur l'île Lacroix.

Pas de parade

dans les rues

Si elle va pouvoir avoir lieu grâce à la ténacité et au travail acharné de ses organisateurs, cette 27e édition de la compétition sera tout de même très impactée par l'épidémie de Covid-19. C'est d'abord la grande parade des patineurs, et surtout des patineuses (ultra-majoritaires), dans les rues de Rouen, qui a été annulée. Un véritable crève-cœur pour Sandrine Devaux, présidente de la French Cup et du Rouen Olympic Club, consciente d'amputer le week-end d'"un temps fort que les commerçants et le public aiment, que les Rouennais aiment et que les équipes adorent encore plus parce qu'on est la seule compétition à organiser ce type d'événement".

Privés de parade, les habitants de la ville aux cent clochers ne pourront pas non plus approcher les sportifs pendant leurs pérégrinations personnelles dans les rues de Rouen, puisque, comme le rappelle Anne-Sophie Druet-Avisse, entraîneur du Rouen Olympic Club, "tous les athlètes seront vraiment parqués dans une bulle sanitaire", avec interdiction d'approcher le public. Par contre, si une jauge a été un temps envisagée pour les spectateurs, les dernières décisions gouvernementales permettront de remplir les tribunes de la patinoire. Les malchanceux qui n'auront pas leur billet pourront toutefois compter sur un service de streaming payant afin d'admirer quand même les exploits de leurs équipes préférées, ou en tout cas des équipes qui ne se sont pas désistées à cause du contexte sanitaire.

Du sport

et du spectacle

Malgré les nombreuses contraintes imposées par la pandémie, les amateurs de patinage ne doivent absolument pas s'attendre à une French Cup au rabais. Bien au contraire. Persuadée que le public ne restera pas de glace devant les exploits des 21 équipes venues de sept pays différents, Nathalie Péchalat, présidente de la Fédération française des sports de glace, ambitionne de lui offrir "une belle démonstration de toutes les catégories et notamment du nouveau format Elite 12".

La championne rouennaise souhaite que cette nouvelle catégorie, "plus rapide et plus impressionnante", dans laquelle s'affrontent des équipes de douze patineuses au lieu de seize pour les autres formats de la compétition, devienne une discipline olympique dans les prochaines années. La French Cup 2022 devrait être "une démonstration idéale" pour l'Elite 12 qui comptera, parmi ses premiers participants, la team Jeanne d'Arc. L'équipe rouennaise a préparé pour l'occasion une performance très théâtralisée, mettant en scène une jeune fille seule cherchant à s'intégrer dans un groupe de jeunes gens de son âge.

Le seul programme Elite 12 de cette édition 2022 (le programme long senior) sera à découvrir dès l'après-midi du vendredi 4 février. Les Challengers Series débuteront juste après, avec le programme court junior des Challengers Series en fin d'après-midi et le programme court senior dans la soirée. Le public découvrira le programme long junior et le programme long senior le lendemain.