Bayeux. La tête de jeune prince vendue à 500 000 euros

Une vente exceptionnelle avait lieu ce dimanche 30 janvier à l'hôtel des ventes de Bayeux. Parmi les enchères se trouvait une pièce particulièrement remarquable : la tête de jeune prince, une sculpture de l'époque romaine. Cette dernière a été vendue au prix de 500 000 euros. Cette sculpture en marbre blanc, datant de 138-150, avait été estimée entre 150 000 et 200 000€ environ. La tête, de 26 cm de hauteur, est parfaitement conservée. Le visage est imberbe, le regard tourné vers la droite. Sa chevelure très fouillée est finement et profondément travaillée au trépan, en petites mèches ébouriffées. Les traits du visage rappellent certains portraits d'Antinoüs, qui représentent la jeunesse et la beauté idéalisée.