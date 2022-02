Le Havre. Recherche médecin traitant désespérément 

Le constat est sans appel. Il manque de médecins généralistes sur le territoire de la Communauté urbaine du Havre. Ils étaient 213 en 2020 contre 258 en 2011. Conséquence directe, il est difficile de trouver un médecin traitant. 12 % de la population du territoire havrais n'en a pas.

Georges Volait, praticien aux Urgences des Ormeaux et syndiqué à MG France, le constate : "La démographie des généralistes est mauvaise. Il y a beaucoup de départs en retraite [lui-même prend sa retraite dans un an] et ceux qui arrivent sont moins nombreux. Il y a toujours eu moins de médecins au Havre qu'ailleurs". Parmi les explications, le fait qu'il n'y ait pas de CHU dans la cité Océane : "Les médecins restent souvent autour de leur lieu de formation". Pour pallier ce manque de médecins, les généralistes du Havre ont été inventifs. Ils se sont rassemblés au sein d'une association (l'AMUH) pour organiser des gardes et il y a environ trois ans a vu le jour une autre association, Sextant 76.

Il y a un an, cette dernière est officiellement devenue une Communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS). Elle regroupe différents professionnels de santé (pas seulement des généralistes) du territoire. Matthieu Blondet, médecin généraliste, en est le président. "Il fallait trouver une solution pour regrouper toutes nos forces, mieux s'organiser pour soigner plus de gens".

Comment trouver un médecin ?

Ceux qui n'ont pas de médecin traitant le savent. Il est très difficile de prendre un rendez-vous chez un généraliste. La grande majorité des médecins ne prennent pas de nouveaux patients, même pour une simple consultation. Pour ceux qui acceptent de prendre un rendez-vous les délais peuvent être longs, jusqu'à un mois.

Alors que faire ? Sauf s'il s'agit réellement d'une urgence médicale, le réflexe n'est pas de vous rendre aux Urgences. Sur le territoire du Havre, l'AMUH gère un numéro de téléphone : le 116 117. Georges Volait, également membre du conseil d'administration de l'AMUH, et Matthieu Blondet l'assurent. "C'est efficace à 100 %. En appelant le 116 117, vous êtes sûr de pouvoir voir un médecin dans les 48 heures". Si vous estimez ne pas pouvoir attendre une consultation prévue au lendemain, il vous reste la possibilité de vous rendre à la Maison médicale de garde du Havre. Elle est ouverte tous les soirs, sans rendez-vous. L'attente y est nettement moins longue qu'aux Urgences.

Quid de mon médecin traitant ?

En cas de problème de santé, trouver rapidement un médecin au Havre ne pose pas de problème. Trouver un médecin traitant est bien plus problématique. Et là, il n'y a pas vraiment de solution. "Il faut insister", conseille Georges Volait. "Au bout d'un moment, un généraliste va accepter de vous prendre comme médecin traitant".

Il est aussi possible de déposer une réclamation auprès de votre caisse d'assurance maladie. Si cette dernière n'aboutit pas, vous pouvez ensuite saisir le médiateur de la CPAM. Mais ce dernier n'a pas de pouvoir de décision, il ne peut contraindre un médecin.