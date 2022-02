Exposition. Du raid de Bruneval au mur de l'Atlantique

Nous sommes dans la nuit du 27 au 28 février 1942. Cent vingt parachutistes britanniques sont largués sur les falaises du pays de Caux. Leur objectif : un radar allemand d'un modèle encore inconnu des Alliés, situé sur la commune de La Poterie-Antifer. "Ce n'est pas un raid qui vise à détruire mais qui s'apparente plutôt à une opération d'intelligence industrielle ou technologique", relate Paul Coquerel, président de l'association Bruneval 42 et commissaire de l'exposition visible du 26 février au 29 mai, à la Maison du patrimoine du Havre, consacrée au mur de l'Atlantique.

Biting, le point de départ

Après avoir neutralisé la garnison allemande, les soldats britanniques s'emparent de pièces stratégiques puis repartent via la plage de Saint-Jouin-Bruneval. "Les Anglais vont pouvoir, par la suite, mettre en place des systèmes de leurres pour brouiller les systèmes de détection allemands", poursuit Paul Coquerel. Contrairement au raid de Dieppe, quelques mois plus tard, cette opération, baptisée "biting", est une réussite. Elle est le point de départ de l'exposition. "Le propos est de montrer comment les opérations alliées de 1942 ont déclenché la construction du mur de l'Atlantique, dispositif dans lequel les ports, dont celui du Havre, occupent une place stratégique", souligne Anne-Sophie Bertrand, cheffe de service Pays d'art et d'histoire. Une vingtaine de panneaux très documentés sont appuyés par des affiches, maquettes, cartes, photos d'époque. "On aborde les acteurs de la construction, l'organisation Todt, les troupes allemandes spécialisées, les entreprises françaises, la main-d'œuvre forcée, requise ou volontaire", détaille Paul Coquerel. Fécamp, la Poterie, Saint-Jouin, Le Havre… De nombreux vestiges sont encore debout aujourd'hui. La question de leur statut, de leur conservation est également abordée en fin d'exposition. Elle sera aussi l'occasion de mettre en lumière l'action de plusieurs associations sur le territoire de la communauté urbaine. Les sites de Mémoire et Patrimoine seront régulièrement ouverts à la visite, Astonia proposera des randonnées, parcours en jeep. Le bunker de la Marine nationale situé boulevard Clemenceau au Havre, qui ne se dévoile habituellement qu'aux journées du patrimoine, sera également ouvert au public pour des visites.

À l'occasion du 80e anniversaire de l'opération Biting, la commune de Saint-Jouin-Bruneval prévoit également un programme dense d'animations, de fin février à juin. Visites guidées, visites théâtralisées, conférences, cérémonies… Le week-end des samedi 25 et dimanche 26 juin sera un temps fort, avec l'inauguration d'une réplique de barge anglaise de réembarquement, installée provisoirement sur le mémorial.

Pratique. Du raid de Bruneval au mur de l'Atlantique, exposition à partir du samedi 26 février à la Maison du patrimoine, 181, rue de Paris. Gratuit. À partir du 5 mars, visites guidées gratuites tous les samedis, à 15 et 16 heures. Mémorial de Bruneval, 10 rue Roger-Dumont à Saint-Jouin-Bruneval