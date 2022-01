Orne. Trois rassemblements pour davantage de justice sociale

Des rassemblements étaient organisés jeudi 27 janvier, dans le cadre d'une journée nationale de mobilisation pour les salaires, les emplois, les retraites et de meilleures conditions de travail. À Alençon, le défilé avait lieu à la mi-journée devant la préfecture de l'Orne, avec des drapeaux de la CGT et de FO, des délégués syndicaux, des salariés, des soignants avec une pancarte "pour la piqûre, mais pas pour le Ségur", des enseignants avec des drapeaux de la FSU et des affichettes "Urgence école". D'autres indiquent "Professionnel en solde", des représentants politiques en campagne, des retraités. Parmi les revendications, une demande de "justice sociale", une augmentation du Smic mais aussi du point d'indice des fonctionnaires. Une lettre de demande d'audience a été adressée au nouveau préfet, qui prendra ses fonctions lundi 31 janvier. Puis le cortège d'un peu plus de deux cents manifestants a pris la direction de la cité administrative.

Deux autres rassemblements sont programmés ce jeudi dans l'Orne, à 17 heures à Flers et à 17 h 30 à L'Aigle.