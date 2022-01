[Vidéo] Caen. Des élèves normands s'initient à des sports paralympiques

"On s'est mis à leur place et c'était compliqué de faire du sport", confie Lison Boennec, 13 ans. Comme 269 autres camarades, la collégienne a participé, mercredi 26 janvier, à une journée sur le thème des sports olympiques et paralympiques au Moho de Caen. Un événement pensé par l'Académie de Normandie.

La salle de sport de l'espace de coworking s'est transformée en terrain de jeu et des petits groupes d'élèves se sont initiés à des sports paralympiques. "Nous avons proposé deux ateliers sportifs inclusifs : le boccia, sorte de pétanque pour personnes en situation de handicap mental, et le Tor-Ball, football adapté pour des sportifs ayant une déficience visuelle", détaille Arnaud Bidel, directeur régional UNSS à Caen.

Une journée qui aura permis de rappeler l'importance de l'inclusion, et particulièrement dans le sport. "Ça leur permet de prendre conscience de certaines informations qu'on leur transmet sur l'inclusion et l'équité entre les élèves. Surtout au XXIe siècle", se réjouit Laure Dagibour, professeur de sport dans un établissement normand.