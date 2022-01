Bayeux. Eliott Hoffnung, réalisateur : "Je voulais évoquer le bégaiement à travers une histoire"

Qui êtes-vous ?

Je m'appelle Eliott Hoffnung, j'ai 30 ans et suis originaire de Bayeux. Je suis passionné de cinéma depuis mon plus jeune âge. Cela fait 10 ans que je suis réalisateur et cinéaste. J'ai suivi des études à l'ESRA, Ecole supérieure de réalisation audiovisuelle, pendant trois ans à Paris. J'ai déjà réalisé cinq films sur différentes thématiques.

Comment avez-vous eu l'idée de faire

ce film ?

J'y pense depuis près de quatre ans. Je suis moi-même atteint de bégaiement. J'ai appris à dompter ce handicap, notamment grâce à mon métier. Lorsqu'on présente des films dans une salle, on est obligés de parler en public. J'ai voulu l'aborder à travers ce que je sais faire, c'est-à-dire le cinéma. C'est avant tout une histoire d'amour qui met en lumière des personnages qu'on a peu l'habitude de voir sur le grand écran.

Comment l'avez-vous réalisé ?

Je me suis rapproché de l'Association Parole Bégaiement. Ils m'ont soutenu dès le départ. J'ai pu enquêter de manière plus approfondie sur ce handicap. Je cherchais un bègue pour le rôle principal. J'ai fait passé des castings avec des personnes intéressées par le projet et l'expérience. L'acteur choisi a ensuite suivi des cours avec une orthophoniste pour apprendre à parfaitement bégayer. Je voulais que ce soit le plus proche de la réalité.

Quand sort-il au cinéma ?

Actuellement, nous terminons la post-production du son. Je ne travaille qu'avec des bénévoles. Le film devrait sortir à la rentrée 2022. Tout dépendra de la situation sanitaire car je tiens absolument à ce qu'il soit diffusé en salle. Il est fait pour. Je tenterai de participer à des festivals et le proposerai dans de nombreuses salles partout en France.