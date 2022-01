Près de Rouen. L'avenir du plateau du Madrillet au cœur des préoccupations de l'État

C'est un quartier en plein renouveau à Saint-Étienne-du-Rouvray, celui du Château blanc, aussi appelé plateau du Madrillet. De nombreuses copropriétés dégradées vont disparaître dans les années qui viennent. C'est le cas de l'immeuble Sorano, qui a été démoli dans le courant de l'année 2021.

Des financements importants

Tous ces projets sont soutenus par l'Agence nationale de l'habitat (Abah), dont le président, Thierry Repentin, s'est rendu sur place, mercredi 26 janvier. L'aide financière apportée est nécessaire pour transformer le quartier : "C'est plusieurs dizaines de millions d'euros qui sont injectés, souligne Joachim Moyse, le maire de Saint-Etienne-du-Rouvray. Par exemple, la démolition de la copropriété Robespierre représente 15 millions d'euros."

Cinq barres d'immeuble doivent encore être démolies, représentant 166 logements. À ce jour, une vingtaine d'acquisitions amiables est en cours et des expropriations peuvent être envisagées. "On peut aller jusque-là, mais nous sommes attentifs sur la question du relogement", souligne le maire.

En octobre 2018, le ministère de la Ville et du logement a lancé le plan national "Initiative copropriété", dont le but est de remédier aux difficultés rencontrées par certaines copropriétés. Les 800 logements des copropriétés du quartier du Château blanc font partie des 14 projets suivis au niveau national. Elles sont les seules au niveau de la Région Normandie. Ce dispositif permet de bénéficier de majorations des financements, notamment de l'Anah, pour réaliser des travaux ou démolir les copropriétés qui ne peuvent plus être redressées.