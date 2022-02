Bonne table au Havre. Le Spud Bencer, nouveau au quartier Danton

Ce midi, j'embarque une amie dans une nouvelle adresse au cœur du quartier Danton au Havre. Le Spud Bencer a ouvert au printemps 2021, à deux pas du pôle Simone Veil. Après quelques mois à emporter, le bar-restaurant géré par Cédric Baisson et Nicolas Machabert propose depuis l'automne ses burgers et plats du jour, concoctés avec un maximum de produits locaux.

Des burgers déclinables en vegan

Nous débutons le repas par un velouté de topinambours, l'entrée du jour affichée sur l'ardoise. "Il est extra", nous assure le patron… Vrai ! La soupe est onctueuse et arrive accompagnée d'un croûton surmonté d'une tranche de lard, un régal. Avant d'entamer la suite, notre regard s'arrête sur la décoration, dans un style industriel, avec tuyaux et béton apparents. "On a souhaité laisser les murs le plus brut possible, un avantage esthétique et économique", précise Cédric Baisson, qui a transformé lui-même cet ancien PMU en restaurant. À l'entrée, une estrade surmontée de projecteurs permet d'organiser des concerts, car le Spud Bencer a aussi une vocation culturelle. "Nous sommes autonomes en matière de lumière et de son. À terme, l'ambition est d'organiser au moins un concert par semaine, poursuit Cédric Baisson. L'idée est de participer à la transformation de ce quartier, qui change, qui est bien placé dans la ville." Des expositions ou projections peuvent aussi être organisées.

Dans l'assiette, voilà notre plat qui arrive. Ce midi, c'est un grand classique : endives au jambon, particulièrement copieux. Le Spud Bencer mélange restauration française et burgers, comme le faisait Nicolas Machabert dans son précédent restaurant situé à Berlin, en Allemagne. "Pain, ketchup, mayo… Tout est fait maison", insiste Nicolas Machabert. Des burgers qui sont tous déclinables en version vegan.

Pratique. Spud Bencer, ouvert du lundi au samedi. Tél. 09 82 49 35 35. Programmation culturelle à retrouver sur la page Facebook Spud Bencer - Le Havre.