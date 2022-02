Asnelles. Pour une montre volée… Mamie Babeth et le souvenir d'Antoine

C'est une boîte en forme de cœur. À l'intérieur, il y avait un iPod, couleur violet, c'était celui sa petite fille Manon. La boîte est toujours là, mais pas l'iPod, il a été dérobé. La personne qui faisait le ménage chez Elisabeth Saussaye a été reconnue coupable du vol. Elle était jugée devant le tribunal correctionnel de Caen il y a une quinzaine de jours.

Dans la maison d'Asnelles, chez Elisabeth, 75 ans, ancienne propriétaire d'un salon de coiffure, et Michel, 79 ans, ancien tourneur-fraiseur, tous deux retraités, il y avait aussi à l'intérieur du tiroir de la table de chevet de leur chambre à coucher quelques bijoux et la montre d'Antoine, leur petit-fils, une montre de type Swatch. Elle avait un bracelet coloré et son écran digital. La montre a disparu en même temps que les bijoux.

La vieille dame est persuadée que c'est aussi la femme de ménage intervenant pour le compte de l'ADMR, l'association d'aide à domicile, qui a les a subtilisés, mais le tribunal n'a pas condamné l'aide ménagère pour cela : faute de preuves, aucune charge n'a été retenue contre elle.

Elisabeth Saussaye avait fait appel à l'organisme d'aide à domicile parce qu'elle avait les deux bras cassés et plâtrés à la suite d'une mauvaise chute. "J'avais besoin de quelqu'un pour faire le ménage."

"Nous avons le cœur brisé

pour la vie entière"

L'histoire de cette montre disparue, c'est l'histoire d'une vie perdue. Antoine, qui l'avait offerte à sa "Mamie Babeth", s'est tué au guidon de son scooter le 26 octobre 2018, sur la route de Crépon, au virage de la Rançonnière. Il s'en allait à son travail à la supérette de Creully. Le jeune homme, sous la pluie, n'a visiblement pas vu le camion d'une entreprise de travaux publics qui était stationné en bordure de voie, il l'a heurté de plein fouet. Antoine venait de fêter ses dix-huit ans. Grièvement blessé à la tête, il n'a pas survécu à ses blessures.

Plusieurs photos de lui sont accrochées au mur, sous la véranda de la maison d'Asnelles, c'est un beau garçon. "Notre Antoine est toujours là, toujours présent à nos côtés." Les parents du jeune homme sont séparés, sa maman est ambulancière dans la région, son papa vit du côté de La Rochelle. Antoine et sa jeune sœur Manon, 26 ans, avaient quitté la Rochelle avec leur maman, Maryline, pour retrouver les grands-parents à Asnelles. "C'est lors du déménagement qu'Antoine m'avait remis sa montre, raconte Elisabeth. Il m'avait dit : 'Mamie, tu en feras ce que tu voudras.' C'est une montre qu'il avait repérée un jour dans la vitrine d'un horloger de La Rochelle, je savais qu'elle lui plaisait."

Antoine adorait les montres et le football, supporter inconditionnel du Paris Saint-Germain et joueur lui-même le dimanche avec l'équipe d'Audrieu. Le jour de son enterrement, un maillot de foot composé de fleurs avait été déposé sur son cercueil. "C'était un amour de gamin", dit encore sa grand-mère, qui peine à cacher ses larmes.

Antoine avait la vie devant lui : il préparait son Bac professionnel au moment de l'accident. "Notre cœur s'est brisé pour la vie entière, dit Mamie Babeth. C'est pour cela que la perte de cette montre nous touche beaucoup. C'est le souvenir d'Antoine qu'on nous a volé."

Sur les circonstances de l'accident, la famille n'a pas souhaité faire de démarches pour rechercher une quelconque responsabilité de l'entreprise de travaux publics dont le camion était stationné sur le bord de la route. "Cela ne nous aurait pas ramené notre Antoine. Ma fille ne voulait pas faire d'argent sur la tête de son fils." Elle regrette une seule chose : que l'entreprise dont le camion a provoqué involontairement la mort du jeune homme ne se soit jamais manifestée après l'accident. "Pas une carte de condoléances, pas un petit mot, pas une gerbe de fleurs, rien."

Antoine repose au cimetière d'Asnelles, pas loin de chez sa Mamie Babeth et son Papy Michel.