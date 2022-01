En questions. Christophe Lemarié : "Attirer au Meeting des athlètes auxquels on n'avait pas accès"

Christophe Lemarié, président de l'AOMH, se confie sur la nouvelle édition du Meeting de Mondeville, qui aura lieu mercredi 9 février.

Le Meeting de Mondeville entre dans

le World Indoor Tour, ça change quoi ?

"On voit effectivement plus grand. Il était important de le faire, pour le 20e anniversaire, pour continuer à intéresser les partenaires qui nous accompagnent. Ce renouvellement passait par l'évolution de ce meeting à l'échelon international. Cela nous offre la possibilité d'approcher des athlètes auxquels on n'avait pas accès les années passées."

La formule change, et passe du samedi au mercredi

"Passer au mercredi n'est pas un frein. Il y a une tournée des meetings au niveau mondial, on s'est inscrit dans un calendrier pour lequel on aura moins de concurrence. Cela permettra aux athlètes de participer à plusieurs meetings, en Europe et en France."

Que vous apporte l'arrêt du Meeting d'Hérouville ?

"On l'a arrêté avec regret en 2020, avec une annulation qui nous a coûté très cher. L'association a failli ne pas s'en remettre. Il était important qu'on fasse un choix, qui était de n'en maintenir qu'un seul. On a fait le choix de maintenir le meeting de Mondeville, qui nous offre le plus d'opportunités en termes d'athlètes."

Le public sera de retour. Vous y teniez ?

"On a vécu un meeting 2021 très particulier. On a maintenu le cap avec une diffusion en direct, qui nous a permis de toucher un public très large. Accueillir des gens dans la Halle fait réellement la richesse de ce meeting du fait de leur proximité avec les athlètes, et eux, ils adorent ça !"

Sur quelle épreuve s'attend-on à

un grand spectacle ?

"On attend particulièrement la finale du 60 mètres haies hommes qui clôturera ce meeting, avec un plateau tout simplement monstrueux. Jarret Eaton, vice-champion du monde, nous fera le plaisir de revenir. L'Espagnol Orlando Ortega, vice-champion du monde (et Olympique en 2016), sera aussi à Mondeville. Et le Français Wilhem Belocian, qui est très proche du record de France."