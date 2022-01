Saint-Lô. Prix des carburants : les entreprises de transports sanitaires préoccupées

Face à l'envolée du prix des carburants, les entreprises qui assurent les transports sanitaires, en ambulance ou en taxi, sont fortement impactées. À Saint-Lô, les ambulances Pierre Marie représentent une flotte de 20 véhicules qui assurent plus d'une centaine de transports au quotidien. Mais le coût des carburants met à mal les finances de l'entreprise, d'autant qu'elle ne peut augmenter ses tarifs, ceux-ci étant réglementés par l'Assurance maladie.

Revalorisés en mars dernier, ils ne l'avaient pas été depuis 2013. Alors, dans cette PME, on limite les trajets à vide et l'on se pose même la question d'assurer ou non certains transports, selon Loïc Mouchel, cogérant des ambulances Pierre Marie.

Face à cette flambée des prix, c'est la trésorerie qui est grignotée pour faire face.

Autre conséquence, l'entreprise va revoir ses investissements, avec un renouvellement moins fréquent des véhicules et une baisse en gamme, au détriment des 24 chauffeurs de l'entreprise et des patients transportés.