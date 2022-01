Briouze. Art Sonic dévoile la programmation de son vingt-cinquième anniversaire

Après deux années sans festival à cause de la Covid-19, Art Sonic va enfin fêter son vingt-cinquième anniversaire, les 22 et 23 juillet 2022 à Briouze.

Mi-décembre, le plus gros festival de musique de l'Orne avait déjà dévoilé quelques-unes de ses têtes d'affiche, à commencer par Orelsan. Mais également avec Skip The Use.

Mais en tout, une vingtaine d'artistes composent la programmation de cette édition 2022, avec toujours de l'électro, de la pop, du rock, et du rap. Parmi les artistes, citons Vald, Rone, NTO, Ziak, Sopico… "On a augmenté le budget dédié à la programmation de 20 %, on voulait taper un grand coup pour notre retour", explique Benoît Loret, en charge de la programmation d'Art Sonic.

Les places pour le festival sont en vente depuis mercredi 26 janvier à la mi-journée, onze mille spectateurs sont attendus les 22 et 23 juillet à Briouze. Les billets qui avaient été achetés pour les éditions 2020 ou 2021, qui n'ont pas pu avoir lieu, restent valables pour cette édition 2022.

Le détail de la programmation est à découvrir : ici.