Vol à main armée à Maromme

Les faits se sont déroulés à la station service du Super U de Maromme. Il était 19h et le pompiste avait fermé sa guérite. Accompagné d'un vigile, c'est en partant déposer son fonds de caisse au magasin que deux individus cagoulés ont surgi et aspergé de gaz lacrymogène puis frappé l'employé et l'agent de sécurité. Mais ce dernier a riposté aux coups. Dans la bagarre, la caisse est tombée au sol et s'est ouverte. Les deux hommes cagoulés ont réussi à s'emparer de plusieurs billets (quelques centaines d'euros) avant de prendre la fuite à pied. Police Secours a été appelée vers 19h15. Les voleurs sont toujours recherchés.