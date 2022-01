Près de Domfront. Des collégiens créent leur propres morceaux de musique

Certains deviendront peut-être de grands noms de la variété française. Des 6e du collège René-Goscinny, à Passais-Céaucé près de Domfront, participent depuis novembre à des ateliers de musique animés par deux artistes. Les élèves ont cinq séances pour créer une chanson.

Le chanteur et créateur de musique électronique Foray et le musicien Ignatus, de son vrai nom Jérôme Rousseaux, les accompagnent. Ce dernier est convaincu que la musique a un rôle à jouer dans l'éducation des jeunes. "Le fait d'avoir des idées et de savoir jouer avec les mots permet de donner confiance aux enfants." Chloé est l'une d'entre eux, elle aime particulièrement ces ateliers car ils permettent, selon elle, "d'apprendre à mieux se connaître". Lors de ces séances, "nous apprenons à écrire des chansons, on travaille les tempos, la nuance, le caractère et la formation d'une musique", explique Mathis, en classe de 6e. Leur création musicale sera diffusée le 15 mars, lors du festival Le printemps de la chanson, à Passais Villages. En raison de la Covid-19, ils ne peuvent pas monter sur scène.