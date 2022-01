Seine-Maritime. Le département frappé par un épisode de pollution

L'épisode est dû à une conjonction de facteurs. Les conditions météorologiques favorisent effectivement l'accumulation de polluants dans l'atmosphère. Mardi 25 janvier, la préfecture de Seine-Maritime a déclenché la procédure information-recommandation à cause du niveau élevé de particules fines PM10, relevées dans l'air ambiant, en particulier sur l'agglomération havraise.

Privilégier les sorties brèves

Il est notamment recommandé aux personnes sensibles de privilégier des sorties plus brèves et qui demandent le moins d'efforts, ou encore d'éviter les zones à fort trafic routier aux périodes de pointe. Pour l'ensemble de la population, la préfecture recommande d'éviter les activités physiques et sportives intenses, en intérieur comme en extérieur.

Pour les déplacements, la préfecture invite au covoiturage et à l'utilisation des transports en commun. Il est aussi conseillé d'abaisser sa vitesse de 20 km/h sur les routes. Une amélioration de la situation est prévue pour le lendemain, mercredi 26 janvier