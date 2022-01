Normandie. Il est l'un des meilleurs cavistes de l'année 2022 en France

Le meilleur caviste de l'année 2022 est normand, selon la Revue des vins de France, magasine référence dans le domaine.

Cette année, c'est donc un caviste normand qui est à l'honneur : Hervé Lestage. Avec sa femme Régine, ils tiennent la cave "La Feuille de vigne" sur Honfleur (24 rue du Dauphin) et Le Havre (31 rue Georges-Braque) ainsi qu'un bar à vin "La Bacaretto" sur Honfleur (44 rue de la Chaussée). Hervé Lestage est né à Bordeaux. Il a toujours été dans le commerce du vin et s'est installé sur Honfleur en 1993. C'est en 2004 qu'il ouvre son bar à vin, et en 2017 qu'il s'installe également au Havre.

Son succès, il le doit certainement à sa philosophie du vin. Ne lui parlez pas de cépage, de régions ou d'appellations. Hervé Lestage ne joue que sur l'émotion. Pour lui, le vin c'est avant tout du plaisir. Dans son bar à vin, c'est d'ailleurs une dégustation qu'il propose. Les vins sont à l'aveugle. Hervé Lestage se définit comme un "barviniste". Il aime l'ambiance des magasins d'antan, avec vins et épicerie.

Pour bien choisir votre vin, le caviste ne vous demandera pas si vous aimez le bordeaux, le côtes-du-rhône ou le bourgogne, mais plutôt dans quelle circonstance vous allez le boire, un repas en famille, entre amis, le soir, le midi, etc. Bref, du plaisir.

À noter que cette distinction de la Revue des vins de France est à dissocier de l'appellation "Meilleur Caviste de France", un concours dont le nom est déposé et appartient au syndicat des cavistes professionnels. Ce dernier a d'ailleurs remis ses médailles en août dernier à Stéphane Alberti (Puy-de-Dôme), Philippe Schlick (Bas-Rhin), Cyril Coniglio (Drôme), Matthieu Potin (Yvelines) et Patrick Jourdain (honoris causa - de l'Allier et président du syndicat).