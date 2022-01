Emploi. Tendance Ouest recrute un planificateur publicitaire (H/F) en Normandie

Vous êtes méthodique et rigoureux. Vous travaillez dans un souci permanent de qualité et d'excellence. Une bonne sociabilité est nécessaire dans le cadre de vos relations quotidiennes avec le service commercial et la coordination d'antenne.

Au sein du service de l'administration des ventes, rattaché à la direction, vous aurez pour principales missions :

- La planification et la gestion des campagnes publicitaires de la radio,

- L'établissement de reporting et de bilan des campagnes,

- Le respect des conditions contractuelles et des règles d'antenne.

De formation BTS ou équivalent. Une expérience en agence ou régie publicitaire d'au moins 2 ans est souhaitable.

Poste basé à Saint-Lô (Manche) en CDI (39 heures).

Compétences techniques : vous maîtrisez parfaitement la bureautique et l'environnement Windows.

La maîtrise des notions de médiaplanning et de comptabilité est un atout.

Envoyer CV et lettre de motivation à Jean-Baptiste Bancaud : recrutement@tendanceouest.com.