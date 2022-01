Cherbourg-en-Cotentin. Une application propose la livraison de poisson à domicile

On s'arrache le poisson pêché au large de Cherbourg ! Après le succès du site internet godaille.com, lancé en 2019, qui livre chaque semaine jusqu'à 80 colis, Sophie et David Leroy, de l'Armement Cherbourgeois, ont lancé l'application du même nom. Une application de livraison de poisson frais et de saison, à domicile. "La commande est envoyée au bateau, qui emballe le colis à bord, et c'est Chronofresh qui vient chercher le colis à quai. C'est ensuite livré le lendemain au client", précise Sarah Adam, chargée de communication et du service client. "Et c'est impressionnant à quel point le sud de la France nous commande du poisson, ou même des petits villages au fin fond de la montagne !" Sur l'application, il est possible de commander du poisson au kilo ou par box, comme la Cherbourgeoise, de trois kilos. "Elle contient du bar, de l'encornet et de la dorade."

L'Armement Cherbourgeois embauche une quarantaine de marins pêcheurs sur cinq bateaux. "Toutes les ventes réalisées sur notre site et sur l'application leur sont reversées. C'est donc en plus de leur salaire", souligne Sarah Adam.