Hockey (D1). Les Drakkars de Caen poursuivent sur leur lancée à Dunkerque

Trois jours après une victoire qui a mis du temps à se dessiner contre Clermont-Ferrand (3-1), les joueurs de Luc Chauvel pouvaient faire le break avec le reste du top 4 de Division 1. Un break qu'ils ont pu faire à Dunkerque, samedi 22 janvier, grâce à une performance solide en attaque (2-5), qui leur permet de rester 3e.

Le match

Dès le début de match, les Normands ont pris les initiatives et ont été rapidement récompensés par le vétéran Jaroslav Prosvic (0-1, 12'). Mirko Virtanen a rapidement donné le break et de la sérénité aux Drakkars (0-2, 14' et 20'). Après la pause, le jeune Paul Nassivet a réussi à augmenter cette marge au cours d'une période dominée par les visiteurs (0-3, 27' et 40').

Les Caennais ont même poursuivi sur leur dynamique avec le doublé de Jaroslav Prosvic (0-4, 52'). Ce qui leur a permis de finir le match tranquillement, avec une première réduction du score d'Ankudinov (1-4, 54'). Rapidement compensée par Kévin Lorcher face à une cage vide (1-5, 59'), avant que Sarlin n'allège l'addition dans les derniers instants (2-5, 60').

Le Top : une maîtrise de plus en plus présente

Les Drakkars, grâce à leur bon début de match, n'ont jamais réellement été inquiétés à Dunkerque. Une qualité qu'ils n'avaient pas en début de saison, et qui leur a permis de marquer les trois points sans trop se mettre en danger, et de se projeter plus facilement.

La stat' : 5

C'est la première fois de la saison que les Drakkars ont marqué 5 buts dans un match. Ce très bon signe prouve l'évolution de la réussite en attaque des Normands impériaux depuis début décembre.

La fiche

Dunkerque - Caen : 2-5 (0-2, 0-1, 2-2). 1 045 spectateurs.

Dunkerque : Buts : A.Ankudinov (53'35, ass. A.Visokis et J.Upitis), H.Sarlin (59'59, ass. K.Martin et J.Estienne. Pénalités : 6'. Entraîneur : Pierrick Rezard.

Caen : Buts : J.Prosvic (11'02, ass. P.-A.Devin et J.Janil, supériorité numérique), M.Virtanen (13'38), P.Nassivet (26'11, ass. K.Lorcher et A.Menard), J.Prosvic (51'24, ass. P.-A.Devin), K.LOrcher (58'51, ass. F.Chamberland et A.Menard, cage vide). Pénalités : 8'. Entraîneur : Luc Chauvel.

Prochain rendez-vous

Les Caennais pourront enchaîner une sixième victoire consécutive samedi 29 janvier à 20 h 30 à domicile contre l'avant-dernier, Tours.