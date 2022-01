Manche. Dix permis retirés et 73 excès de vitesse sanctionnés en une journée

Une vaste opération de contrôles routiers était menée par les gendarmes de la Manche vendredi 21 janvier, sur l'ensemble du réseau routier du département, afin de lutter contre l'insécurité routière et certains comportements dangereux de certains automobilistes.

Plus de 80 automobilistes sanctionnés

Au total, 73 excès de vitesse ont été relevés, dont cinq de plus de 40 km/h et un de plus de 50 km/h, une voiture flashée à 162 km/h pour 110 autorisés sur la RN 174 au niveau d'Avranches, ainsi que deux conduites sous l'empire de l'alcool, trois sous stupéfiants et quatre usages du téléphone au volant.

Tous ces automobilistes ont été sanctionnés, 10 ont vu leur permis retiré sur-le-champ.

Les gendarmes en charge de la sécurité routière restent mobilisés pour lutter contre ces comportements dangereux.