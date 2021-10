La Part des Anges : le sourire de la Pucelle

La Part des Anges donne-elle un avant-goût du paradis ? Ce midi-là, mon estomac crie famine au beau milieu de la place de la Pucelle et mes yeux sont accrochés subitement par la jolie devanture du restaurant. Le patron m’accueille chaleureusement, sans faux-semblant. Dehors, il pleut, et la salle m’apparaît comme un petit havre de paix.



C’est par un gratin du boucher, l’un des plats du jour, que je décide d’ouvrir les débats. Rapidement servi, il arrive dans sa cassolette bien chaude et à côté d’une salade verte.

Simplicité toute en efficacité : sous une couche de pommes de terre fondantes, se découvre un bœuf en morceaux d’excellente qualité. Pendant ce temps, le service s’avère irréprochable. En dessert, mon choix s’est porté sur le cheese cake et son coulis de fruit rouge. Bonne pioche : encore une fois, ce “classique” du monde des desserts est ici réussi. Le mariage des saveurs est équilibré, la qualité au rendez-vous. Mes voisins partagent le même avis. La Part des Anges est un lieu chaleureux proposant une cuisine sincère, pour un rapport qualité-prix plus qu’honorable. Ce plat-dessert m’aura coûté 12,90 €. A noter que la petite formule tarte du jour + café gourmand vous reviendra à 10 €.



Pratique. La Part des Anges, place de la Pucelle, à Rouen. Tél. 02 35 07 65 49.