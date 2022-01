Orne. Présidentielle 2022 : la difficile course aux parrainages des maires

Le 4 mars à 18 heures : c'est l'idée fixe de bien des soutiens aux candidats à l'élection présidentielle d'avril. Le sixième vendredi avant le premier tour est la date butoir pour recueillir les fameuses 500 signatures de parrainages. C'est donc en ce moment la course pour les obtenir. D'autant plus dans l'Orne, terre de droite, quand on soutient Philippe Poutou, le candidat du NPA, le Nouveau parti anticapitaliste (NPA)... d'extrême gauche.

Ainsi, l'ancienne élue locale et toujours militante du NPA, Christine Coulon, sillonne l'Orne, de mairie en mairie. "On n'a recueilli que cinq promesses de signature. Les petits partis comme nous, c'est un troisième tour d'élection, ce sont les maires qui doivent prendre la décision de nous permettre d'être candidat, ou pas", déplore-t-elle.