Football - Havre AC. Matthis Abline, un nouvel attaquant en provenance de Rennes

Le Havre AC annonce ce vendredi 21 janvier l'arrivée d'un nouvel attaquant au sein de son équipe. Il s'agit du jeune Matthis Abline (18 ans), originaire des Pays de la Loire. Il a été prêté par le Stade Rennais. Grand espoir de l'actuel 5e de Ligue 1 et international U19, l'attaquant vient renforcer le dispositif offensif du club. Le futur n°12 Ciel et Marine intégrera le groupe de Paul Le Guen dès la séance d'entraînement de veille de match (HAC-Rodez, 22e journée de Ligue 2, samedi 22 janvier), ce vendredi 21 janvier dans l'après-midi. Matthis Abline a commencé le football dans des clubs près Nantes (Landemontais et Carquefou). Il a signé son premier contrat pro avec Rennes en août 2020.