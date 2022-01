Jeu. Cadeaux gourmands à gagner : un appareil à fondue et un à raclette

Pour vous réchauffer cet hiver, Tendance Ouest vous offre toute la semaine de délicieux moments de partage en famille et entre amis avec :

- votre appareil à raclette haut de gamme pour 8 personnes : thermostat réglable, socle en bambou, plaque en fonte d'aluminium, caquelons, spatules revêtement anti-adhérent et compatible avec le lave-vaisselle.

ET

- votre appareil à fondue Tefal "Simply Invent" pour 8 personnes : Pratique et ingénieux avec un plateau tournant avec 5 ramequins pour sauces et ingrédients, son thermostat réglable pour ajuster la chaleur en fonction du type de fondue, notamment savoyarde, bourguignonne, chocolat, etc. Caquelon, ramequins et supports pour pics compatibles lave-vaisselle pour un nettoyage facile.

Pour vous inscrire, envoyez TENDANCE par SMS au 7 11 12 (3x65 cts + prix d'un SMS).

Tirage au sort vendredi 28 janvier entre 9 heures et 9 h 30 dans Normandie Matin avec Pierre et Laure.