Aube. "Mon meilleur copain", une comédie férocement drôle !

Si être fidèle en amitié est une qualité, l'être trop est un défaut ! Bernard et Philippe sont les meilleurs amis du monde, mais Bernard, marié et infidèle, demande à Philippe de couvrir ses incartades…

C'est le début d'un engrenage infernal qui donne toute sa saveur au théâtre de boulevard, entre infidélité, mensonge, amitié, quiproquos, scènes burlesques, avec un pauvre Philippe dont le meilleur copain a l'amitié plus qu'abusive !

Cette comédie, qui met en scène le fameux trio femme, mari, maîtresse, a été jouée à plus de sept cents reprises. Elle a été écrite en 2011 par Éric Assous, prix de l'Académie française pour l'ensemble de son œuvre en 2014. L'auteur a également été récompensé à deux reprises par le "Molière du meilleur acteur vivant", en 2010 pour L'Illusion conjugale et en 2015 pour On ne se mentira jamais !. Ses pièces sont interprétées dans plus de vingt-cinq pays.

Samedi 26 février, 20 h 30, salle des fêtes d'Aube, réservation à la mairie de L'Aigle.