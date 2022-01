Salon de l'agriculture. L'édition des retrouvailles, pour le président de la Chambre agricole de la Manche

Le Salon international de l'agriculture se tiendra bien cette année, du 26 février au 6 mars, avec pass vaccinal obligatoire et ventilation optimisée, selon les organisateurs de cet événement cher au monde agricole. Après l'annulation de ce rendez-vous l'année passée pour cause de crise sanitaire, la porte de Versailles va donc de nouveau se transformer en plus grande ferme de France avec ses animaux, ses producteurs, ses concours.

Cette 58e édition sera celle des retrouvailles pour Pascal Férey, président de la Chambre d'agriculture de la Manche et agriculteur.

Pascal Férey Impossible de lire le son.

Ce salon n'est pas seulement une vitrine du monde agricole et conchylicole, les enjeux économiques y sont importants.

Pascal Férey Impossible de lire le son.

Un événement où les exposants retrouvent notamment leurs clients, l'occasion aussi de négocier des nouveaux marchés et de mettre en avant les labels.

Pascal Férey Impossible de lire le son.

Il y a deux ans, pas moins de 50 éleveurs et plus de 200 producteurs manchois avaient participé au Salon international de l'agriculture.