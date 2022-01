Fécamp. Il vendait via Snapchat, un trafiquant de drogue interpellé

Un trafic de drogue a été démantelé à Fécamp en ce début d'année. Tout a commencé mercredi 12 janvier, lorsque la police municipale a interpellé une personne qui venait d'acheter 20 grammes de résine de cannabis. L'enquête, effectuée par la sûreté urbaine de Fécamp, a permis d'identifier le dealer qui opérait via le réseau social Snapchat. Le suspect a été interpellé et placé en garde à vue. Lors de la perquisition de son domicile, la police a découvert presque 1,8 kilo de cannabis, 48 grammes de cocaïne, plus de 7 500 euros en liquide ainsi que du matériel de conditionnement et des balances. À l'issue de sa garde à vue, le trafiquant a été placé en prison en attente de son jugement fixé au vendredi 8 avril 2022.