Rouen. Le promoteur Sedelka porte plainte après la dégradation de son agence

En marge d'une mobilisation à Rouen du collectif des Jardins joyeux, samedi 15 janvier, l'agence de Sedelka, située rue aux Ours, a été dégradée. C'est ce promoteur qui a acheté, en 2019, l'ensemble immobilier situé rue Joyeuse et qui était occupé jusqu'au mardi 11 janvier par des personnes souhaitant la sauvegarde des lieux.

Des affiches collées

Des "tags, dépôt de déchets devant la porte d'entrée et collages de plus de 50 affiches sur la vitrine" ont eu lieu samedi 15 janvier sur l'agence. "Les salariés, choqués par cette violence, ont dû se protéger et se réfugier à l'intérieur des bureaux", ajoute Sedelka dans un communiqué. L'agence a été temporairement fermée au public.

Le promoteur indique condamner les actes de vandalisme contre son agence "et appelle le collectif les Jardins joyeux au dialogue". Sedelka a décidé de porter plainte "et se constituera, le cas échéant, partie civile". "Toutes formes de pression, harcèlement, agression, dégradation n'ont pas de place dans notre démocratie", affirme Jean-François Huet des Aunay, directeur des opérations Normandie.

Sedelka rappelle que son projet immobilier consiste "en la rénovation de la chapelle, en la réhabilitation de trois immeubles existants à usage d'habitation et en la construction de quatre immeubles neufs, dont des logements sociaux, pour un total de 121 logements".