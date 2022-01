Tendance Confidences. Entretien avec Alexis Jenni, passionné par les mots et la nature

Alexis Jenni Impossible de lire le son.

"Je suis sensible au spirituel cette capacité de surmonter l'échec", c'est quelque chose que l'auteur ressent, une dimension qui donne vie et invite à nous poser la question : qu'est-ce qui m'anime ? Pour Alexis Jenni, la présence est un mot fort de sens que chacun peut ressentir si nous acceptons de nous ouvrir au silence. En fait, c'est une présence en soi que nous pouvons recevoir, donner et nommer la vie. Cette vie, explique l'auteur, est plus grande que nous et cela a quelque chose de divin. Dans son livre Son visage et le tien, paru aux éditions Albin Michel, il écrit : "Sentir, c'est alors croire, et c'est aimer. C'est encore saisir l'intensité d'une présence qui réside entre deux visages, lorsque l'amour abolit toute distance et révèle l'éternité."