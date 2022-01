Seine-Maritime. Le tour de France d'un Compagnon du devoir de Mont-Saint-Aignan

Lucas Bellieud a 23 ans, mais sa première rencontre avec les Compagnons du devoir remonte à l'époque du collège. Lucas vit alors à Brest (Finistère) et il est en classe de troisième générale. Grâce à l'option découverte professionnelle qui lui permet de visiter des écoles et des entreprises tous les mercredis, il se rend un jour dans une maison des Compagnons du devoir et en ressort avec la ferme envie de rejoindre cette prestigieuse institution.

Formation comme couvreur

Initié dès son plus jeune âge à la menuiserie grâce à son père, Lucas opte finalement pour la couverture, qui lui permet de passer beaucoup plus de temps en extérieur. Il trouve une entreprise en Alsace et devient interne dans une maison des Compagnons du devoir. Là-bas, il fait partie des cinq ou six apprentis qui évoluent parmi la trentaine de Compagnons et devient "le petit frère" de la maison : "Tout le monde s'est montré extrêmement bienveillant et m'a pris sous son aile." En 2016, Lucas obtient son CAP de couvreur avec mention complémentaire zinguerie et peut alors entreprendre son tour de France. Cette étape, indispensable pour obtenir le titre de Compagnon, va l'amener à Nantes, Angers, Lyon, Annecy, en Suisse, à Cagnes-sur-Mer, à Albi et enfin à Rouen. "On ne reste pas casanier, précise Lucas. On se consacre à une entreprise différente dans chaque ville." L'aspirant compagnon doit aussi travailler sur le "chef-d'œuvre" qu'il présentera à l'issue de son périple. Pour Lucas, il s'agit de la maquette d'une toiture en ardoise, avec gouttières, qui a nécessité près de 50 heures de travail. Ce tour de France reste une aventure inoubliable pour le jeune homme, qui encourage les apprentis du CFA de Mont-Saint-Aignan à suivre sa voie : "On voyage, on voit du pays, on découvre différentes façons de travailler et on fait surtout beaucoup de belles rencontres."

Lucas Bellieud a réalisé son tour de France au sein des Compagnons du devoir. - Lucas Bellieud