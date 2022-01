Football (Ligue 2). Le Stade Malherbe abonné aux scénarios improbables

Un atterrissage à Stuttgart, dix heures de trajet, une blessure, un carton rouge, un match (encore) perdu sur le fil… Cela ressemble à un véritable cauchemar pour le Stade Malherbe Caen. C'est pourtant la journée qu'il a vécue samedi 15 janvier, lors de son déplacement à Sochaux. Au-delà du scénario du match, les Malherbistes enchaînent les coups de malchance. Cela a commencé par cette Covid-19. Trois nouveaux joueurs touchés n'étaient pas du déplacement au stade Bonal.

"Je pensais avoir tout vu", dixit

Stéphane Moulin

Puis, les suspendus. Alexandre Mendy et Djibril Diani - recrue du mercato estival - étaient privés de la rencontre. S'ajoutent ensuite les scénarios incroyables que vit le Stade Malherbe sur le carré vert. "Je pensais après chaque match avoir tout vu, mais à chaque fois on arrive à dépasser ce cap. Ce n'est pas simple à vivre et accepter, déplore Stéphane Moulin, le technicien caennais. On ne peut pas faire grand-chose, si ce n'est que s'accrocher. C'est le summum." Caen s'est incliné 3-2 dans le temps additionnel, alors qu'il menait 2-0 à la mi-temps sur des buts de Nuno Da Costa et Jessy Deminguet. Un scénario improbable, qui rappelle forcément celui vécu face à Quevilly Rouen Metropole le 21 décembre 2021. Caen était prêt à finir l'année en beauté avant d'encaisser deux buts en 90 secondes (2-2). "On n'est pas en réussite depuis un long moment. On concède beaucoup de buts dans les derniers instants." À l'inverse, Caen ne marque que très peu dans les fins de match. Cette saison, il n'a inscrit aucun but entre la 61e et la 75e minute. Et en plus, il perd Nuno Da Costa pour la prochaine rencontre, expulsé dans le Doubs. L'attaquant caennais a marqué sur les trois derniers matchs. "Je ne remets pas en cause la volonté des garçons. Ils se sont battus comme des chiens, mais on n'est récompensés de rien. On marque deux buts sur les quatre derniers matchs, on n'en a gagné qu'un seul."

Caen à un point du barragiste

Des chiffres qui parlent et qui font mal à la tête. Les Rouge et Bleu sont désormais quinzième et ne comptent qu'un point d'avance sur le barragiste avant de recevoir l'AC Ajaccio. De leur côté, les Corses sont deuxième ex æquo avec Toulouse. Un défi de taille qui attend le Stade Malherbe lundi prochain, où il faudra réussir à gérer ses émotions face à des supporters ô combien impatients. Et si, pour une fois, le chat noir changeait de camp ?

Pratique. SM Caen - AC Ajaccio, lundi 24 janvier à 20 h 45 au stade Michel d'Ornano.