Cour d'Appel de Caen. Justice : l'ouverture en 2022 du centre pénitentiaire Caen-Ifs

Lors de l'audience solennelle du 14 janvier 2022 à la Cour d'Appel de Caen, en présence de nombreux représentants politiques et de la haute administration, Jean-Frédéric Lamouroux, procureur général et Sandra Aurus, première présidente, ont donné le ton du déroulé de l'année 2021 et les perspectives de 2022. Le procureur général a passé en revue les différents points qui ont jalonné l'année 2021, rappelant la disparition subite de Dominique Halbout, greffière. Appréciée de tous, son parcours et son dévouement furent salués par toute la profession. Il a ensuite enchaîné sur les orientations de la politique pénale.

Les perspectives pour 2022

La question des Etats Généraux de la Justice a été abordée. Dans le cadre de sa mission, le ministère public a mis en œuvre les orientations fixées par la Garde des Sceaux, à savoir : la lutte contre les violences familiales, le développement de la justice de proximité, la réussite de l'expérimentation de la Cour Criminelle Départementale qui a permis son extension à tout le territoire national et enfin la création du pôle régional spécialisé en matière d'atteinte à l'environnement. Il est à noter également l'amélioration de l'équipement pénitentiaire, l'ouverture pour 2022 du futur centre pénitentiaire de Caen-If, d'une capacité de 551 places et qui remplacera l'actuelle maison d'arrêt de Caen. Le procureur général a terminé ensuite son exposé sur les menaces à l'encontre de ceux qui exercent un mandat électif. "Nos élus sont menacés". Il souligne la mobilisation importante des Parquets sur cette question. Madame la présidente a, quant à elle, mis l'accent sur les efforts engagés par l'ensemble du personnel de justice, la détermination des magistrats et le net développement de l'activité en 2021, tant du point de vue du traitement des affaires que de la remise à niveau globale des performances par rapport à 2020.