Bonne table à Caen. Catherinette, star des barquettes

Il y a la maison principale, Catherine de son prénom, rue Saint-Martin à Caen, et la petite sœur, Catherinette, rue des Jacobins. Ce restaurant a remplacé l'historique crêperie L'îlot Jardin le 10 novembre. "J'ai eu l'idée de créer des barquettes pendant le confinement, pour continuer l'activité de chez Catherine. Comme ça a super bien marché, j'ai décidé d'ouvrir une seconde maison", rembobine Adrien Vrel, le gérant. Il est passé des boîtes de nuit à la restauration il y a maintenant quatre ans.

La barquette du moment change

tous les quinze jours

Ici, le principe est simple. Vous entrez, vous passez commande au comptoir, vous vous asseyez et on vous sert. Comme à la maison (le rêve !). L'assiette est remplacée par une barquette que je compose moi-même. Trois viandes sont au choix, entre le magret de canard, le poulet mariné ou du bœuf. Sans oublier la barquette du moment, qui change tous les quinze jours. Ce midi, place aux gambas marinées curry/coco accompagnées de la mayonnaise au vinaigre de mangue, citron et poivre du Timut. Le tout servi avec, au choix, une portion de frites, de légumes ou les deux. Comme ça, ça fait beaucoup, mais je dévore.

Un esprit street food

"C'est imaginé comme un street food, dans une ambiance chaleureuse. On fait du service sur place et de la vente à emporter." Côté déco, c'est charmant. Tout a été refait par Adrien Vrel et Sonia Beruel, co-associés. Une grande cuisine surplombe le restaurant, les murs sont tapissés de fleurs, sans oublier cette gigantesque bibliothèque où sont posées de vieilles lampes de grand-mère ou encore une raquette de tennis de l'époque Björn Borg. C'est agréable de manger ici, la barquette coûte 12,90 €. En dessert, c'est mousse au chocolat, riz au lait ou dessert du jour. Surprise !

Pratique. Catherinette, 36 rue des Jacobins à Caen. Ouvert du lundi au vendredi de 12h à 14h et de 18h30 à 22h. Tél. 02 31 46 59 65.