Les sapeurs-pompiers de la Manche ouvrent de nouveau un centre de vaccination éphémère contre la Covid-19, au service départemental d'incendie et de secours, rue du vieux Candol à Saint-Lô, dès le samedi 15 janvier, de 9 à 13 heures, puis mardi 18 janvier de 14 à 18 heures et jeudi 20 janvier de 16 à 20 heures. 300 créneaux seront ouverts par jour, avec ou sans rendez-vous.

Injections Pfizer pour les 30 ans et moins, et Moderna pour les plus de 30 ans.