Place du commerce. Focus sur la Poudrerie royale à Maromme

L'enseigne Sophie Lebreuilly a été l'une des premières à s'installer dans ce lieu. Cette boulangerie offre la particularité d'avoir aussi un espace restauration.

"À côté de l'espace boulangerie-pâtisserie, où tout est produit sur place, nous avons un restaurant ouvert tous les midis, nous, expliquent Nicolas Marques et Gregory Albino, les gérants. Nous servons burgers et salades au prix unique de 9 €, et pizza complète à 12 €, comprenant boisson et dessert."