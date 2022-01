Orne. Argentan et L'Aigle en appellent aux idées de leurs administrés

Le désintérêt grandissant des habitants pour la chose publique impose aux élus de modifier leur rapport avec les électeurs : on ne peut plus se contenter de leur demander de mettre périodiquement un bulletin dans une urne, sans les écouter et les impliquer davantage. Ainsi à Argentan, où c'était l'une de ses promesses de campagne, la municipalité a présenté vendredi 14 janvier son "budget participatif" : chaque citoyen est invité à faire des propositions d'intérêt général, avec une enveloppe de 50 000 € pour les concrétiser. "Il ne faut pas avoir peur de faire des propositions", insiste Frédéric Léveillé, le maire (PS) d'Argentan.

À L'Aigle, le maire (LR) Philippe Van-Hoorne présentera vendredi 21 janvier le même dispositif de budget participatif. Là, avec moins d'habitants, l'enveloppe est de 38 000 € mais le principe sera le même.

Pratique. À Argentan comme à L'Aigle, les habitants ont jusqu'au dimanche 20 mars pour faire part de leurs propositions d'intérêt général.