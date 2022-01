Près de Coutances. Une femme de 60 ans retrouvée morte, un appel à témoins est lancé

Le corps sans vie d'une femme d'environ 60 ans a été découvert par un chasseur en fin de matinée, dimanche 9 janvier, au lieu-dit La Galaisière, dans un chemin forestier près de la RD 99, entre les communes de Saint-Pierre-de-Coutances et Courcy. Une enquête a été ouverte pour connaître les circonstances du drame.

La compagnie de gendarmerie a lancé un appel à témoins afin de retrouver le chemin que la victime a parcouru entre la dernière fois qu'elle a été vue, vendredi 7 janvier à 18 heures, à Coutances, et sa découverte, le dimanche à 11 h 30, à Courcy. Les gendarmes disposent de peu d'éléments concernant sa tenue. "Elle portait une doudoune noire et un jean", apprend-on ce jeudi 13 janvier de la compagnie de Coutances. "On essaie de déterminer ce qu'elle a pu faire et qui elle a pu voir pendant ces deux jours, afin d'avoir des indices pour écarter toute hypothèse criminelle." Toute personne ayant des éléments à communiquer pour localiser la victime entre vendredi soir et dimanche matin est invitée à contacter la brigade de Cerisy-la-Salle au 02 33 76 11 40.