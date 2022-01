Covid-19. Elle enferme son fils dans le coffre de sa voiture pour le faire tester

Le 3 janvier, une Américaine de 41 ans se dirige vers un site de dépistage contre la Covid-19 en drive-in (les personnes n'ont pas besoin de sortir de leur véhicule pour se faire tester). Une fois arrivée sur place, elle explique être venue pour faire tester son fils, qui a été récemment testé positif au virus. Mais son fils n'est pas sur le siège passager... mais dans le coffre, sa mère voulant éviter toute contamination.

Les services de santé du centre de dépistage ont demandé à voir l'enfant et ont expliqué qu'ils n'effectueraient pas de test dans ces conditions. La police locale a été prévenue. La femme a été retrouvée grâce aux images de vidéo-surveillance et interpelée le samedi 8 janvier.

Cy-Fair ISD identified the teacher as Sarah Beam. Investigators say she kept him in the trunk to prevent her from getting exposed while driving her child to a site for additional testing. https://t.co/W7jUO19ww7