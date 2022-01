En questions. Peut-on attraper la Covid-19 plusieurs fois ? Un médecin répond

Peut-on attraper la Covid-19 plusieurs fois ? C'est une question, parmi les nombreuses autres, qui se pose, alors que le nombre de contaminations est toujours aussi haut en France, aux alentours des 300 000 cas ces dernières 24 heures.

Nous avons posé la question à Jean-Paul Karatchentzeff, président de SOS médecin à Caen.

Peut-on être contaminé par la Covid lorsqu'on l'a déjà eue ?

"C'est rare, mais effectivement, même vacciné, on peut attraper deux fois la Covid, car il y a des variants et on est plus ou moins résistants et plus ou moins susceptibles de refaire une infection. Cependant, avec la troisième injection, cela est d'autant plus rare. J'ai eu quelques patients qui l'ont eue deux fois, surtout avant la vaccination."

Peut-on être contaminé par le même variant ?

"Je ne peux pas répondre à la question. Je pense que non parce qu'on s'immunise, c'est le principe de la vaccination. Normalement, on ne se réinfecte pas avec le même virus sur une période courte quand nos anticorps sont encore efficaces, mais je n'ai pas entendu d'études sur ce sujet, donc je ne peux pas l'affirmer. En tout cas, de l'expérience d'autres virus comme les virus infantiles, on ne le fait qu'une fois."

Quid de la grippe alors ?

"La grippe change tous les ans, voire plusieurs fois par an. C'est pour cela qu'on peut attraper deux fois la grippe en une année, car entre la première et la deuxième vague de grippe, le virus aura un peu changé. Parfois pas suffisamment et on ne se réinfecte pas, parfois suffisamment et on l'attrape de nouveau.

Logiquement, si on applique ça à la Covid, ce sera la même chose."