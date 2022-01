Petit-Couronne. D'un bureau à son "flower truck", la reconversion de Brigitte Soares

Les délicieux parfums de fleurs coupées embaument l'atelier de Brigitte Soares, à Petit-Couronne. C'est ici qu'elle crée et prépare les compositions qu'elle va désormais vendre sur les marchés, à Val-de-la-Haye, La Bouille ou Grand-Quevilly. L'accueil est souriant, chaleureux. Pourtant, la quadragénaire se dit plutôt timide. Et pour cause. "J'ai été seule pendant 22 ans dans un bureau", raconte-t-elle en évoquant sa dernière activité professionnelle : secrétaire comptable dans l'entreprise familiale. "Je ne sais pas si c'est la quarantaine qui a fait ça, mais j'avais besoin d'autre chose", détaille soulagée la récente fleuriste dans un sourire. Brigitte Soares a toujours été passionnée par la composition florale avec un certain succès autour d'elle. "On m'appelait pour les anniversaires, les baptêmes ou pour Noël." Elle n'avait pourtant jamais songé à en faire son métier. C'est une conjonction de facteurs qui la pousse à sauter le pas : les enfants qui grandissent et deviennent indépendants, le confinement qui lui a permis de consacrer plus de temps à sa passion… Et puis le dernier coup de pouce : l'entreprise familiale qui finit par déposer le bilan. "Je me suis dit, c'est le moment ou jamais !" Justement, Brigitte venait d'achever une formation en art floral. En septembre 2021, elle crée finalement Les bouquets Brigitte. Mais pas question pour la passionnée d'ouvrir une boutique. C'est sur les routes et sur les marchés que Brigitte a voulu aller à la rencontre de ses nouveaux clients.

Un flower truck vintage

Et pas avec n'importe quel véhicule. "Je suis très vintage", avoue la fleuriste en montrant fièrement son "flower truck" : une Renault Estafette de 1974, en parfait état, rachetée déjà à une fleuriste dans la région de Lyon. "Elle a eu la larme à l'œil en laissant ce véhicule." Car presque autant que l'activité, cette Estafette attire le client et le contact. "On me raconte des anecdotes avec ce véhicule, il apporte une émotion." Tout comme ses compositions, qui accompagnent des moments importants de la vie de ses clients, que ce soit pour un mariage ou pour un deuil. "C'est un milieu complètement différent de celui dans lequel j'évoluais", explique la commerçante, visiblement comblée et le moral regonflé. Depuis l'ouverture, elle expérimente, par exemple avec une "jacinthe présentée dans un verre à vin". Des créations originales et qui font mouche, même si l'entrepreneuse reconnaît que la période est compliquée pour lancer une activité : "C'est difficile, mais je vois que les gens qui sont venus reviennent, et ça, c'est bon signe !"