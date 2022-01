En questions. Intrusion d'un sanglier dans un gymnase près de Caen : comment réagir face à cet animal ?

La vidéo a fait le tour des réseaux sociaux. Jeudi 6 janvier, un sanglier a débarqué en plein entraînement de handball dans le gymnase de Blainville-sur-Orne, près de Caen. Un jeune adhérent du club a filmé la scène incroyable et l'a postée sur la page Facebook du club, qui a été vue plus de 64 000 fois. Seuls des dégâts matériels ont été constatés la semaine dernière.

Quelle attitude faut-il adopter face à un sanglier ? Les conseils de Jean-Christophe Aloé, président de la Fédération des chasseurs du Calvados.

Comment faut-il agir face à un sanglier ?

"Il ne faut pas s'en approcher ni le provoquer. Dès l'instant où vous essayer de lui faire peur, il peut prendre ça comme une agression et ça peut être très dangereux. Un sanglier peut peser jusqu'à 150 kg et les mâles sont armés de défenses. Il faut s'en éloigner et ils partiront d'eux-mêmes."

Et s'il est sur la route ?

"C'est un problème car il y a un nombre très important d'accidents avec les sangliers dans le Calvados : entre 5 et 10 par jour environ. Il faut faire attention car les sangliers sont très présents à la tombée de la nuit et au lever du jour."

Qui peut-on contacter ?

"La gendarmerie, la police nationale ou de la Fédération des chasseurs du Calvados qui pourront faire le nécessaire. L'État est chargé de faire évader les animaux quand cela peut mettre en péril la population."

Est-ce un phénomène nouveau de voir des sangliers dans les zones urbaines ?

"Il n'y avait pas de sanglier autour de Caen il y a dix ans. Ils viennent chercher de la quiétude. Ils vont dans les zones où ils ne sont pas trop chassés.

Jean-Christophe Aloé, patron des chasseurs du Calvados Impossible de lire le son.

Cela peut être en ville, dans les champs, dans les résidences secondaires. Ils se réfugient dans les dortoirs, les zones sanctuaires. Ils ne sont pas chassés la journée car ils ne sont pas dans les zones chassables."