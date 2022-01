Place du commerce. Nouvelles enseignes à Caen et son agglo

Une fois de plus, les nouveaux commerces présentés cette semaine à Caen sont dans des domaines très variés. La rédaction de Tendance Ouest vous dit tout.

Lingerie, magasin de vélo et discount alimentaire

Il y avait deux boutiques Julia et Flora Lingerie à Caen. Celle située rue Saint-Jean a fermé définitivement le 31 décembre 2021. Depuis le 3 janvier, celle située rue Gémare s'est agrandie, n'offrant ainsi plus qu'une seule et même boutique sur Caen.

Quant au magasin de vélo Corner Bike, installé depuis le 3 janvier rue de Bernières, juste à côté du port de plaisance, il vient compléter l'offre de son petit frère City Bike en proposant une large gamme de vélos.

De son côté, Kévin Goetzmann vient d'ouvrir son deuxième magasin à Ifs, au sud de Caen. Il s'agit de l'enseigne Oh Panier Malin, basée route de Falaise. "J'ai choisi le déstockage alimentaire car on ne reçoit jamais les mêmes produits, c'est varié et c'est ce qui me plaît", souligne Kévin.