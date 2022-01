Mortagne-au-Perche. L'édition 2022 de la Foire au Boudin est annulée

En concertation avec La Confrérie du Goûte-Boudin, la municipalité de Mortagne-au-Perche et la Communauté de Communes du pays de Mortagne ont annoncé dimanche 9 janvier, "à regret mais de façon responsable", l'annulation de l'édition 2022 de la Foire au Boudin, "trop risquée dans le contexte actuel", lié à la Covid-19.

Les organisateurs justifient : "Nous ne pouvons prendre le risque de lancer l'organisation et d'être dans l'obligation de l'annuler au dernier moment." Ils ont préféré "acter dès maintenant cette annulation et être responsables vis-à-vis de chacun des exposants et des visiteurs". Et d'expliquer : "Même si les autorités auraient peut-être pu autoriser le déroulement de la foire, les protocoles sanitaires à appliquer seraient probablement très lourds et avec diverses conséquences négatives comme le nombre réduit d'exposants, un sens de circulation, une jauge à respecter, des gestes barrières difficilement applicables. Nous ne pouvions pas garantir d'être en mesure d'appliquer un protocole sanitaire resserré sur notre événement."