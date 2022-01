Tendance Confidences. Thibault de Montalembert, acteur et auteur parle de son livre

Thibault de Montalembert Impossible de lire le son.

Transformer la matière en lumière

Pour Thibault de Montalembert, les livres permettent d'écrire et de voyager au cœur de nos vies, mais aussi de la vie de celles et ceux qui ont tracé des sillons, des moments, qui nous marquent au plus intime de notre histoire. Ce sont autant des paragraphes d'une vie inscrite dans ce récit : "Et le verbe se fait chair" c'est un livre de l'acteur de cinéma et de théâtre. Pour lui le fait d'incarner une parole dans un corps humain, dans cette matière qui est lourde, pesante et parfois sombre, c'est essayer de transformer cette matière en lumière. L'auteur est aussi passionné par la diction, en posant sa voix sur des mots il permet à des déficients visuels de voyager grâce à l'écriture exprimée par des mots.