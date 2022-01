Bonne table à Rouen. Au Bistro Nova, une cuisine généreuse et locale

La carte change tous les jours. Pas de quoi s'ennuyer pour les clients ni pour Johanna Gomes, la cheffe du Bistro Nova place du Lieutenant Aubert à Rouen. Formée dans ces mêmes cuisines lors de son apprentissage, Johanna est passée second puis cheffe juste avant le début de la pandémie, à tout juste 25 ans. Une fierté pour elle.

À la carte, les incontournables, faux-filet ou magret du canard servis avec des frites, et dans les plats, "il y a toujours une grillade, un plat mijoté, un poisson et un plat végétarien", précise la cheffe. Idem pour les entrées, la cheffe répond à la forte demande de plats végétariens. La carte est ramassée, celle des vins, qui contient quelques références bio, aussi.

Une ambiance détente

Les plats sont généreux, classiques avec un petit twist de modernité. La jeune cheffe propose une cuisine gourmande uniquement à base de produits frais, et donc de saison, pour du 100 % local : "C'est important de mettre en avant les producteurs et les fournisseurs." Les glaces fermières sont, par exemple, fabriquées dans le département et sont aussi disponibles à la vente dans un commerce situé à côté du restaurant. Johanna Gomes prône aussi la cuisine sans gaspillage. Lors de notre visite par exemple, la croquette de truite en entrée permettait d'utiliser tout le poisson servi en filet pour le plat principal.

Le restaurant compte 40 couverts l'hiver, mais "on est montés jusqu'à 140 le midi cet été avec la terrasse", confie Axel, le serveur. La décoration entre les vieilles cartes de France et les panneaux glanés aux quatre coins du monde nous plonge dans l'ambiance bistrot, détendue et joyeuse. On aime aussi la musique en fond, présente sans être bruyante. Si on peut se présenter le midi sans réservation, il vaut mieux en avoir une le soir et le week-end.

Pratique. Le Bistro Nova, 29, place du Lieutenant Aubert à Rouen. Ouvert du mardi au vendredi. Tel. 02 35 70 20 25.