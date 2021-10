Bonne table : le Bistro Nova, au pays du frais et du local

Ce nouvel établissement s’appuie sur une carte des vins bien développée, un menu changeant chaque jour, des produits frais et locaux et un plat végétarien chaque jour.



Un petit jack be little ?



Ce samedi midi, ma partenaire et moi bénéficions d’une terrasse ensoleillée. Sur l’ardoise du jour, deux propositions en entrée et en dessert, trois en plat. Pour commencer, je choisis le délice de courgettes, assaisonné de fromage frais pendant que ma convive jette son dévolu sur le délice de tomates, servi avec de la tome fraîche. Les deux entrées sont simples, mais savoureuses.



En plat, nous privilégions l’entrecôte et ses frites maison (14 €) et un jack be little (de la famille du potiron) farci au neufchâtel (9 €). La darne de saumon pâtit de nos choix respectifs mais au vu des mines réjouies de nos voisins de table, le plat doit lui aussi être succulent. L’entrecôte comme le jack be little sont copieux, le second plat ayant l’avantage de l’originalité. Enfin, en dessert, ce sera mœlleux au chocolat, avec une glace fève toca (4,5 €) que l’on a rarement l’occasion de déguster.



Bilan, un repas copieux et original pour une vingtaine d’euros. À goûter absolument.



Pratique. Place du Lieutenant Aubert à Rouen.