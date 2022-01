Orne. Deux condamnations pour culture et pour trafic de cannabis

L'affaire remonte au 15 novembre dernier, quand les gendarmes de La Ferté-Macé sont intervenus dans le cadre d'une enquête judiciaire ouverte pour trafic de stupéfiants. Une perquisition au domicile d'une personne à La Ferrière-aux-Etangs a permis de découvrir trois kilos d'herbe de cannabis. Puis, cinquante pieds de cannabis fraîchement coupés ainsi qu'un local dédié à la culture ont été découverts chez un second suspect à Juvigny-Val-d'Andaine. Le propriétaire a reconnu s'adonner à de la vente de produits stupéfiants depuis environ cinq ans, pour un total de soixante-douze mille euros.

Le producteur de stupéfiants a été condamné à trois ans de prison, dont deux avec sursis, trente mille euros d'amende, la confiscation de sa moto, de bitcoins et de numéraire. Le second a été condamné à douze mois de prison avec sursis et à la confiscation des scellés. Cette opération a mobilisé une vingtaine de gendarmes de la compagnie de Domfront-en-Poiraie, avec le soutien de deux équipes cynophiles et de la section de recherches de Caen.